Сотрудники Организации Объединенных Наций пострадали в результате взрыва в Бейруте. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак в комментарии телеканалу Al Jazeera.

«В результате взрыва в Бейруте получили ранения 48 сотрудников ООН и 27 членов их семей», — указал Хак.

Мощный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывная волна сотрясла жилые кварталы ливанской столицы. По последним данным, жертвами взрыва стали по меньшей мере 78 человек, 4 тыс. пострадали. Столица Ливана объявлена районом бедствия, в городе на две недели вводится режим чрезвычайного положения.

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