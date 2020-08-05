Высший совет обороны Ливана считает, что взрыв в порту Бейрута произошел из-за 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), конфискованных в 2014 году с судна «Росус». Об этом сообщает ливанский телеканал LBCI.

О том, что «Росус» был задержан в Бейруте с 2750 тоннами аммиачной селитры, ранее сообщал сайт shiparrested.com (.pdf). Ранее «Росусом» владел российский предприниматель Игорь Гречушкин из Хабаровска, говорили моряки, работавшие на судне. Первым внимание на это обратила «Медиазона».

В 2013 году судно «Росус» под флагом Молдавии вышло из грузинского Батуми в Мозамбик, после чего из-за технических неполадок зашло в порт Бейрута, отмечает «Медуза». Ливанские власти запретили судну выходить в море. Большую часть экипажа отпустили, на борту остались четверо моряков, которые смогли уехать из Бейрута только через год. По их словам, Игорь Гречушкин «фактически бросил судно».

Из-за рисков, связанных с хранением аммиачной селитры, груз с «Росуса» переместили на один из складов в порту Бейрута. По данным сервиса MarineTraffic, в последний раз местонахождение судна регистрировали в ноябре 2014 года — оно находилось недалеко от места, где произошел нынешний взрыв.

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