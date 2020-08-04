Сезон в Серии А закончился, и у футболистов настала пора отпусков. Криштиану Роналду с семьей отправился на плавание вдоль Тирренского побережья Италии.
Раньше Криш для таких целей арендовал корабль, но теперь сделал себе подарок – купил яхту. Называется Azimut Grande. Длина – 27 метров, максимальная скорость – 28 узлов. Пять кают, шесть ванных комнат, собственная кухня, две зоны для релакса, большая гостиная и роскошная столовая. А, и самое главное: цена – 6 млн евро, отмечает «Спорт сегодня».
Вот пара фотографий яхты, покупку которой оформили еще в июне.
А вот и Криштиану с Джорджиной на палубе.
Семья Роналдо классно проводит время. Доказательства – в инстаграме Джорджины.
Если оторвать взгляд от Джорджины, можно получше рассмотреть яхту.
На капитанском мостике интересно.
Криш не все время проводит на палубе. Вот и столовая пригодилась.
Кажется, ребята умотались во время активного отдыха.
Если вы не знали, 28 узлов – это очень быстро.
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На яхте Кришитану не остановился. Форвард «Ювентуса» купил еще и Bugatti Centodieci (по данным Tuttosport – за 8 миллионов евро).
Bugatti Centodieci – автомобиль из лимитированной коллекции. Французская компания выпустит лишь 10 таких машин – к 110-летию бренда. Максимальная скорость – 380 км/ч. Она способна разгоняться до 100 км/ч за 2,4 секунды.
Впрочем, на «Бугатти» такой огромный спрос, что Криш получит свой Centodieci только летом 2021 года. Так выглядит машина:
В коллекции Роналду уже больше 20 автомобилей, причем из четырех последних приобретений сразу три – «Бугатти». Сначала он так впечатлился Bugatti Veyron во время съемок рекламы, что решил купить ее. Затем докупил Bugatti Chiron за 3 млн евро – видимо, чтобы первой было не так грустно. Уже в апреле 2019-го Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире – Bugatti Voiture Noire – за 11 миллионов евро.