Сезон в Серии А закончился, и у футболистов настала пора отпусков. Криштиану Роналду с семьей отправился на плавание вдоль Тирренского побережья Италии.

Раньше Криш для таких целей арендовал корабль, но теперь сделал себе подарок – купил яхту. Называется Azimut Grande. Длина – 27 метров, максимальная скорость – 28 узлов. Пять кают, шесть ванных комнат, собственная кухня, две зоны для релакса, большая гостиная и роскошная столовая. А, и самое главное: цена – 6 млн евро, отмечает «Спорт сегодня».

Вот пара фотографий яхты, покупку которой оформили еще в июне.

А вот и Криштиану с Джорджиной на палубе.

Семья Роналдо классно проводит время. Доказательства – в инстаграме Джорджины.

Если оторвать взгляд от Джорджины, можно получше рассмотреть яхту.

На капитанском мостике интересно.

Криш не все время проводит на палубе. Вот и столовая пригодилась.

Кажется, ребята умотались во время активного отдыха.

Если вы не знали, 28 узлов – это очень быстро.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Fantas✨🦄 #dreaming Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio) 20 Июл 2020 в 6:05 PDT

На яхте Кришитану не остановился. Форвард «Ювентуса» купил еще и Bugatti Centodieci (по данным Tuttosport – за 8 миллионов евро).

Bugatti Centodieci – автомобиль из лимитированной коллекции. Французская компания выпустит лишь 10 таких машин – к 110-летию бренда. Максимальная скорость – 380 км/ч. Она способна разгоняться до 100 км/ч за 2,4 секунды.

Впрочем, на «Бугатти» такой огромный спрос, что Криш получит свой Centodieci только летом 2021 года. Так выглядит машина:

В коллекции Роналду уже больше 20 автомобилей, причем из четырех последних приобретений сразу три – «Бугатти». Сначала он так впечатлился Bugatti Veyron во время съемок рекламы, что решил купить ее. Затем докупил Bugatti Chiron за 3 млн евро – видимо, чтобы первой было не так грустно. Уже в апреле 2019-го Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире – Bugatti Voiture Noire – за 11 миллионов евро.

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