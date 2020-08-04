51-летний голливудский актер Хью Джекман заявил, что вынужденное нахождение дома во время карантина сблизило их с супругой, 64-летней актрисой Деборрой-Ли Фернесс.

«Мы говорили с ней на днях, что никогда не проводили так много времени вместе. Но во время карантина у нас появилась такая возможность и мы стали ближе», – цитирует актера «Гордон» со ссылкой на телеканал Extra.

Он подчеркнул, что в то время, как он дает интервью, его супруга присутствует за кадром.

Джекман и Фернесс вместе с 1996 года. Своих детей у супругов нет, но есть двое усыновленных – 20-летний Оскар и 15-летняя Ава.

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