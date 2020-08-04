Российское общество устало от президента РФ Владимира Путина. Такое мнение выразил российский оппозиционный политик Лев Шлосберг.

«Россия устала от Путина. Ну сколько можно? У нас уже выросли избиратели, которые, кроме Путина, никого не видели. Они при Путине родились. Это были малыши. Они выросли, окончили школу, им исполнилось 18 лет, они могут голосовать. И в телевизоре, и вообще где бы то ни было где говорится о российских властях, никого другого в должности руководителя России они не видели. Было, там, четыре маловразумительных года с Дмитрием Анатольевичем [Медведевым] во главе, но это тоже воспринималось как пересменка у Владимира Владимировича. Он сходил перекусить какой-нибудь чай с пирожком – и вернулся на свое место», – отметил Шлосберг, слова которого приводит «Гордон».

Он считает, что Путин меняется только в худшую сторону.

«Поэтому есть усталость. Усталость от любого политика. Самый эффективный политик, самый прогрессивный, меняющийся даже вместе со временем, спустя какое-то время будет надоедать своему обществу. Так устроено общественное восприятие. А Путин, к сожалению, не является прогрессивным политиком, он не меняется. Если он меняется, то в худшую сторону», – подчеркнул Шлосберг.

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