В представленном проекте бюджета объем расходов в некоторых направлениях возрастет.

Об этом заявил сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству министр финансов Самир Шарифов, передает Репорт.

«В том числе расходы на здравоохранение рекордно увеличиваются. Рост текущих расходов, по нашему мнению, должен носить временный характер. После завершения пандемии мы должны будем подготовить пути выхода. Действие бюджетного правила временно приостановлено. Сейчас у нас нет другого пути”, — отметил он.

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