Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал об еще одном отряде «российских боевиков» из частных военных компаний (ЧВК), который был переброшен на юг страны для дестабилизации ситуации. Об этом он заявил во время послания белорусскому народу и парламенту.

Лукашенко пояснил, что информация о нем поступила к нему «буквально сегодня». Он выразил возмущение тем фактом, что белорусы вынуждены «бегать ловить их по лесам», в то время когда нужно заниматься уборкой урожая. Белорусский лидер подчеркнул, что правоохранители «их всех отловят».

Minval.az