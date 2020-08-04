Кремль в связи с ситуацией в Беларуси сам себя загнал в угол. Такое мнение в эфире Эхо Москвы выразил журналист Матвей Ганапольский. По его словам, президент Беларуси Александр Лукашенко сделал то, что не делал раньше: перенес в публичную плоскость неприглядные моменты отношений России и Беларуси.

А Россия, считает Ганапольский, сама себя загнала в угол тем, что не признает наличия у нее частных военных компаний.

«Лукашенко не просто перенёс в публичную плоскость, но сделал скандал с обвинениями. Независимо от того, что сейчас говорит Кремль, это такая пощечина. Кремль обороняется, у него нет эшелонов, у него есть только один эшелон. Кремль сам себя загнал в угол, поскольку не признает существования ЧВК», – объяснил эксперт.

По мнению Ганапольского, это – довольно слабая линия обороны.

«У Лукашенко – оружие, боеприпасы, военная форма, какие-то карты… А Путин разыгрывает «солсберецких». Они говорят: «безосновательно задержали российских граждан», безосновательно ли?», – задает риторические вопросы Матвей Ганапольский.

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