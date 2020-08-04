Вице-председатель бывшей правящей Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов заявил, что премьер-министр Никол Пашинян окончательно испортил отношения с Россией.

Он напомнил, что в августе 2018 года Пашинян заявлял о высоком уровне отношений между Ереваном и Москвой. «Премьер-министр своей некомпетентной политикой дошел до того, что мы стали изгоями не только в ОДКБ, но и везде. Никто нас всерьез не воспринимает», — отметил Шармазанов.

Кроме того, вице-председатель РПА также раскритиковал заявление Пашиняна, которые тот сделал в интервью российским СМИ. Пашинян заявил, что России следует делать ставку не на тех или иных политических деятелей в Армении, а на народ. По мнению Шармазанова, данные заявления бессмысленны, поскольку формирование отношений между странами зависит не только от народов, но и от позиций и предпочтений политической элиты, передает news.am.

Minval.az