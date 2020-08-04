Вспышка коронавируса в общежитии, где проживали рабочие Crocus Group, началась после остановки строительства в Московском регионе в апреле-мае 2020 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Crocus Group Араз Агаларов.

«У меня 8,5 тысяч рабочих, и когда их заперли в общежитиях, — сегодня об этом уже можно говорить, — там началась вспышка коронавирусной инфекции», — сказал Агаларов.

Он отметил, что рабочим давали «Арбидол», а также аскорбиновую кислоту. В случае повышения температуры до 37,1 градуса, они принимали антибиотики. Также не болеющим рабочим советовали выходить на прогулки. «Мы объясняли: «Будете сидеть в общежитии — начнутся проблемы. Надо выходить гулять». И это дало результат. Так что, можно сказать, я своими руками подавил вспышку инфекции», — добавил Агаларов.

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