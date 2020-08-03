Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Китай в попытках распространения в мире модели авторитарного правления.

«Компартия Китая пытается применить закон о национальной безопасности Гонконга к людям по всему миру — это вопиющая попытка подрыва принципов прав человека и основных свобод», — написал Помпео в твиттере.

«Пекину нельзя позволить экспортировать его модель авторитарного правления», — добавил он.

В США принят закон «Об автономии Гонконга», предусматривающий санкции против китайских официальных лиц, ограничивших свободы Гонконга.

Президент США Дональд Трамп заявил, что помимо закона подписан указ, отменяющий привилегированное отношение Вашингтона к Гонконгу. В частности, это ведет к прекращению торговых преференций и к прекращению передачи туда американских технологий.

Minval.az