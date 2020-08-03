Уровень смертности от COVID-19 приблизительно оценен в 0,6%. Однако этот же показатель для сезонного гриппа составляет около 0,1%, заявила заместитель гендиректора ВОЗ Сумии Сваминатан на онлайн-конференции.

Летальность от коронавируса в шесть раз больше, чем от гриппа, отметила Сваминатан, пишет The Bell.

На 200 зараженных может приходиться один летальный случай, добавил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

По последним данным, в мире более 18,3 млн зараженных коронавирусом, умерли 694,8 тыс.

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