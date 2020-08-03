Возобновление деятельности Бакинского метрополитена может привести к ускорению распространения коронавируса, считает помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, вопрос возобновления деятельности метро обсуждается с участием экспертов.

«В соответствии с заключениями экспертов, ввиду наличия общей системы вентиляции в станциях, вирус может распространяться большими темпами. По этой причине возобновление деятельности метро пока не считается целесообразным», — цитирует Гаджиева «Тренд».

Он добавил, что Бакинскому транспортному агентству поручено принять меры касательно увеличения числа автобусов в часы пик.

Гаджиев добавил, что открытие «моллов» и крупных торговых центров (ТЦ) также может привести к ускорению распространения вируса.

«Поскольку в крупных торговых центрах в закрытом помещении скапливается большое количество людей, темпы распространения коронавируса могут значительно возрасти», — отметил он.

Minval.az