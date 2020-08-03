Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес опубликовала снимок без макияжа и удивила поклонников своей молодостью. Фотографией она поделилась на своей странице в Instagram.
На размещенном в сети селфи 50-летняя знаменитость запечатлена на балконе в белом халате. При этом волосы исполнительницы растрепаны, а на ее лице отсутствует косметика. «Всем доброе утро!», — подписала она пост, набравший больше 2,3 миллиона лайков.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Фанаты восхитились внешним видом Лопес.