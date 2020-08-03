Каждые семь минут в Иране умирает один пациент с болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа. Об этом со ссылкой на государственное телевидение страны сообщает агентство Reuters.

За последние сутки в Исламской Республике зафиксировали 215 летальных исходов по такой причине и более 2,5 тысячи новых случаев инфицирования. Всего в стране насчитывается 17,4 тысячи погибших и 312 тысяч зараженных.

Власти считают, что причина высоких показателей в том, что население не соблюдает мер предосторожности: телевизионный репортаж, иллюстрировавший новость, содержал кадры толп людей на улицах Тегерана. Прохожие были без масок и не соблюдали дистанцию.

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