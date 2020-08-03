В пятницу глава «Теслы» и компании SpaceX написал серию твитов, в которых намекнул на внеземное происхождение египетских пирамид, пишет Би-би-си. Первый твит гласил: «Конечно, пирамиды построили инопланетяне».

Правда, уже в следующем твите Маск уточнил «[Фараон] Рамзес II был из них». Он также написал, что «Пирамида Хеопса была самой высокой структурой, которую создали люди за 3800 лет».

В последнем твите на эту тему бизнесмен разместил линк на статью Би-би-си, в которой рассказывается о строительстве пирамид, и уточнил, что это «достоверное описание того, как это было сделано».

Но больше всего внимания получил самый первый твит, который можно было расценить как поддержку популярной теории заговора о строительстве пирамид инопланетянами. Его ретвитили более чем 84 тыс. раз.

В ответ на это египетский министр по международному сотрудничеству Рания аль-Машат призвала Маска лично убедиться в том, что пирамиды построили люди, а не инопланетяне.

«Я слежу за вашей работой с большим восхищением. Приглашаю вас и SpaceX, чтобы вы могли изучить письменные свидетельства о том, как были построены пирамиды, а также посмотреть на могилы их строителей. Мы вас ждем, мистер Маск!», — написала аль-Машат.

В Египте сохранилось более 100 пирамид, самой известной из которых является Пирамида Хеопса, ее высота составляет 137 метров. Большинство из пирамид были построены как могильники фараонов.

Илон Маск известен скандальными заявлениями в «Твиттере», которые вызывают большой общественный резонанс.

Minval.az