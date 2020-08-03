Меморандумом о взаимопонимании с Ливией президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «отомстил» за Севрский договор. Об этом говорится в материале с заголовком «Эрдоган спустя сто лет отомстил за Севрский договор», опубликованном во французской газете Le Monde, сообщает Anadolu.

Авторы статьи пишут, что турецкому лидеру и премьер-министру Ливии Файезу ас-Сарраджу необходимо было величественное и историческое место для подписания меморандума, который изменил бы ход стратегической игры в Северной Африке и Средиземноморье.

Дворец «Долмабахче» оказался идеальным местом в этом отношении, пишет издание.

Эрдоган и Ас-Саррадж с ноября 2019 по февраль 2020 года встретились четыре раза для обсуждения деталей меморандума, напомнили во французском ежедневнике.

Ливия взамен на военную и логистическую поддержку согласилась с принципом разграничения морских границ в соответствии с интересами Анкары в Восточном Средиземноморье, отмечается в материале.

Далее 16 декабря 2019 года в «Долмабахче» состоялась вторая встреча Эрдогана с ливийским премьером. По итогам встречи турецкий лидер заявил, что «благодаря военной и энергетической сделке удалось нарушить Севрский договор», напомнили в издании.

Кроме того, в материале подчеркивается, что ЕС и США поддерживают террористическую организацию YPG / PKK в борьбе с террористической организацией ДЕАШ в Сирии.

Также в издании считают неслучайным выбор даты открытия мечети «Айя-Софья» для молитв, поскольку 24 июля исполнилось 97 лет со дня подписания Лозанского соглашения.

Minval.az