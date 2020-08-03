На пляжах Баку и Сумгайыта могут отдыхать одновременно около 100 тысяч человек. Об этом сообщил глава ASAN Xidmet Ульви Мехтиев.

По его словам, и в прошлом пляжи посещали одновременно примерно столько же, и даже меньше людей.

«Не думаем, что здесь могут возникнуть какие-то очереди, проблемы. На пляжах предусмотрен отдых одновременно около 100 тысяч человек. Здесь речь идет только о пляжах, которые можно регулировать по итогам мониторинга», — сказал он.

При этом, по его словам, необходимо иметь ввиду, что если пляж будет заполнен полностью, то новые посетители допускаться на его территорию не будут.

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