Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) согласовала с китайской стороной условия международного расследования относительно возникновения вызывающего COVID-19 коронавируса.

В коммюнике говорится, что передовая команда экспертов ВОЗ, прибывшая в Китай, завершила миссию по «созданию фундамента» для совместных попыток установить происхождение вируса.

«ВОЗ и китайские эксперты создали проект документа, определяющего условия для исследований и программу работы международной команды во главе с ВОЗ», — говорится в заявлении.

Отмечается, что эпидемиологические исследования начнутся в городе Ухань, чтобы выявить потенциальный источник заражения в ранних случаях COVID-19.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан добавил, что эксперты организации получили информацию об итогах предварительного расследования источников COVID-19 от китайских коллег, пишет РИА-Новости.

Minval.az