Власти Египта позвали главу Tesla и SpaceX Илона Маска проверить могилы строителей пирамид, чтобы убедиться в том, что их построили не инопланетяне. С таким предложением выступила министр международного сотрудничества страны Рания Аль-Машат в своем Twitter.

«Приглашаю вас и SpaceX изучить работы о том, как были построены пирамиды, а также приехать и посмотреть гробницы их строителей. Мистер Маск, мы ждем вас», — написала она, добавив, что глубоко уважает работу предпринимателя.

Помимо Аль-Машат, на запись Маска отреагировал археолог Захи Хавас, его слова публикует Egypt Today. Он заявил, что слова предпринимателя — «галлюцинация» и «ничего не стоят», поскольку строительство пирамид людьми давно доказано. Так, Хавас указал не только на обнаруженные могилы строителей, но и на упоминания их имен на фресках египетских пирамид.

Minval.az