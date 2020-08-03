Согласно правилам управления здравоохранения Турции, если на прибывающем в страну самолете обнаруживают больного пассажира с симптомами COVID-19 (высокая температура, кашель), ему проводят экспресс-тест методом ПЦР, в случае подтверждения болезни он направляется в госклинику.

Отмечается, что тест является бесплатным для приезжих, срок ожидания результатов составляет до 4 часов. А лечение туриста в случае обнаружения у него инфекции покрывает страховой полис, который необходимо оформить перед поездкой.

При бессимптомно течение болезни пассажир будет направлен в карантин. Однако соседи по самолету заболевшего не подлежат обязательному карантину, им предложат бесплатно пройти тест. В случае отрицательного результата он смогут свободно перемещаться по стране, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на АТОР..

Minval.az