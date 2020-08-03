Президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии доктор Леонид Рошаль назвал ситуацию с пандемией коронавируса COVID-19 вызывающей ощущение биологической войны, передает Вести.ру.

Это не значит, что вирус был создан человеком, уточнил доктор Рошаль. Для утверждения этого нет достаточных оснований, отметил он. Речь идет о готовности мировых держав к пандемии.

Так, в России в борьбу включились все, в том числе президент, но так было не во всех странах, отметил врач. Пандемия оказалась проверкой на прочность для национальных систем здравоохранения. Она показывает, насколько сильна система биологической защиты государства.

В СССР такая система была на высшем уровне, приводит мнение доктора Рошаля РИА Новости. По такой же модели она была выстроена и в Китае. Россия частично потеряла систему биозащиты, и теперь она проходит проверку.

Вирус не знает границ, предупредил врач. Масштабы пандемии предугадать невозможно. Одна из проблем – человеческое поведение: так, в Россию коронавирус был дважды завезен врачами, которые не воздержались от поездки за рубеж.

Minval.az