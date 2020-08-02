У 36 членов экипажа норвежского круизного лайнера Roald Amundsen, который прибыл в порт Тромсе с архипелага Свальбард, диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщает РБК со ссылкой на компанию-оператора Hurtigruten.

«Все 158 членов экипажа на лайнере Roald Amundsen были проверены на коронавирусную инфекцию. У 36 человек положительный результат на COVID-19, у 122 — отрицательный», — говорится в пресс-релизе.

В сообщении говорится, что сначала заражение было подтверждено у четверых членов команды. Их проверили, поскольку у них проявились признаки других заболеваний.

Как сообщает Hurtigruten, судно находится на набережной в Тромсё, сейчас на борту нет гостей. При этом 60 гостей, которые покинули судно накануне, находятся на карантине.

Minval.az