Телеведущий Владимир Познер прокомментировал идею немецкого депутата Кристиана Шмидта о том, что Россия должна стать частью НАТО. Об этом он написал на своем сайте «Познер Онлайн».

«Ельцин хотел, чтобы Россия была членом ЕС и НАТО, Путин позже поддерживал эту идею», — ответил Познер на вопрос читателя своего сайта.

При этом Познер напомнил, что ряд европейских государств против вступления России в ЕС, и сейчас в этом плане ничего не изменилось.

По его словам, в настоящее время Россия менее заинтересована в том, чтобы быть членом НАТО. Однако, по мнению Познера, это пошло бы России на пользу.

Minval.az