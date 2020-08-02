Сенатор Алексей Пушков заявил, что Беларусь начинают откровенно завлекать в «игры против России». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Так он прокомментировал телефонный разговор министров иностранных дел Украины и Беларуси Дмитрия Кулебы и Владимира Макея, о котором сообщил портал «Украина.ру».

Как стало известно, Макея пригласили в качестве почетного гостя на встречу глав МИД Литвы, Польши и Украины.

«Начинается откровенное вовлечение Беларуси в антироссийские игры. Люблинский треугольник всеми своими углами направлен против России», — написал Пушков.

По его мнению, Беларусь «поощряют к дальнейшим действиям против Москвы».

Minval.az