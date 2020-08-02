Телеведущий и публицист Анатолий Вассерман оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией нового типа в США и России. Об этом он написал в своей статье для РЕН ТВ.

Он отметил, что за два месяца ограничительных мер в России сумели создать систему диагностики и сеть лечения пациентов с COVID-19. При этом в США, как указал Вассерман, единой медицинской системы никогда не бывало и «пока не предвидится».

«Да и систему экономики как единой сети взаимодействующих производств там изрядно порушили за последние десятилетия, выводя многое в регионы с дешёвой рабочей силой», — добавил Вассерман.

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