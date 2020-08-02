Президент США Дональд Трамп не рассматривал возможность отсрочки всеобщих выборов, они пройдут 3 ноября, как и было запланировано. Об этом заявил руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз.

«Он [президент Дональд Трамп] не рассматривал возможность отсрочки никаких выборов», — сказал Медоуз. «Мы проведем выборы 3 ноября, и президент выиграет их», — приводит его слова ТАСС со ссылкой на CBS.

«Все, о чем идет речь, сводится лишь к одному — всеобщее голосование по почте. Это плохая идея для страны», — убежден представитель Белого дома. По его мнению, именно в случае проведения выборов в таком формате, против чего и выступает Трамп, произойдет задержка, поскольку власти просто «не готовы к тому, чтобы справиться с этим (обработкой поступивших таким образом бюллетеней)».

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.

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