Как минимум 1,7 тысячи свиней погибли при пожаре, который произошёл в свиноводческом хозяйстве в департаменте Кот-д’Армор на северо-западе Франции. Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на France Bleu.

Сообщается, что ферма, находящаяся близ коммуны Корсей, загорелась в ночь на 1 августа. Одно из строений, в котором находились свиньи, сгорело полностью, второе — частично. На одной ферме, площадью около 1,5 тысячи квадратных метров, находилось 1,4 тысячи свиней, а на другой, меньшего размера, — 800 голов.

Издание пишет, что возгорание удалось локализовать лишь к 09.30 по местному времени.

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