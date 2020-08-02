США провели учения военно-морских и военно-воздушных сил в Чёрном море, в которых принял участие ракетный эсминец USS Porter. Об этом пишет RT со ссылкой на сообщение Шестого флота ВМС США.

Кроме того, в учениях принял участие самолёт-разведчик Poseidon P-8A и четыре истребителя F-16, а также самолёт-заправщик KC-135 Stratotanker и беспилотник MQ-9 Reaper.

Как отметил командующий Шестым флотом вице-адмирал Юджин Блэк, совместные действия с ВВС США в Европе позволили «провести реалистичную и своевременную тренировку с целью усилить готовность США действовать на море в Черноморском регионе».

Учения проходили в международных водах и воздушном пространстве.

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