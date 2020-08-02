Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Фёдор Емельяненко заявил, что его следующий бой — это вопрос времени. Об этом он рассказал в беседе с Сергеем Лодыгой на его канале в «Ютубе».

Спортсмен отметил, что ближайший его поединок пока находится «в подвешенном состоянии», потому что бойцовская организация Bellator ждёт, когда зрителям будет разрешено находиться на трибунах.

— Мои ребята будут биться в ближайшее время, но при пустых трибунах. А мне придётся дождаться, когда разрешат посещать арены. Когда это будет, пока не знаю, — сказал Емельяненко.

Однако он добавил, что его выход в октагон, возможно, состоится в конце этого года. Боец также поведал, что по контракту у него ещё два боя. Кроме того, Емельяненко сообщил о планах провести поединок в Москве.

«Лайф» напоминает, что Последний Император провёл за свою карьеру 45 боёв, в 39 из которых одержал победу. Последний поединок Емельяненко состоялся в декабре 2019 года, в нём российский боец в первом раунде нокаутировал бывшего чемпиона UFC в полутяжёлом весе Куинтона Джексона.

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