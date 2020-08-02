Турецкий актер Юксель Унал, исполнивший в сериале «Великолепный век» роль Шекера-аги, похудел на 65 кг.

Раньше артист весил 173 кг, но проблемы со здоровьем и отсутствие предложений по работе заставили его решиться на перемены. Унал утверждает что самостоятельно сбросил 65 кг менее чем за полгода, причем без хирургического вмешательства, пишут «Дни.ру».

Похудеть артисту помогли ежедневные велопрогулки и изменение рациона.

«Я очень любил есть. Да и сейчас люблю, только заменил вредную еду на полезную», – поделился Унал.

Minval.az