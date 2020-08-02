Британский министр внешней торговли Элизабет Трасс на следующей неделе встретится в Вашингтоне с высокопоставленными американскими чиновниками, чтобы оценить прогресс на переговорах Соединенного Королевства и США по заключению двустороннего торгового соглашения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

По сведениям источников, знакомых с графиком министра и ходом переговоров, Трасс должна прибыть в американскую столицу уже на текущих выходных. При этом один из источников утверждает, что глава британского ведомства проведет встречи с представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером в понедельник и вторник, в ходе них стороны обсудят достигнутый к настоящему времени прогресс на пути к заключению торгового соглашения.

«Я думаю, они видят в этом [во встрече] возможность критически оценить наше нынешнее положение [в переговорах], согласовать следующие шаги и приоритеты, а также продолжать развивать их отношения», — приводит газета слова неназванного лица, знакомого с ходом переговоров.

Издание отмечает, что член торгового представительства Соединенных Штатов и британский чиновник подтвердили факт предстоящей встречи.

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