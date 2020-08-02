Глава Tesla Илон Маск заявил о готовности лицензировать свое фирменное программное обеспечение, платформу и аккумуляторы для конкурентов, испытывающих проблемы с выпуском собственных электромобилей, сообщил Маск в своем Twitter.

При этом он подчеркнул, что главная цель — ускорить развитие устойчивой энергетики, а не «раздавить» конкурентов.

Такой оказалась реакция Илона Маска на недавний материал веб-издания Teslarati, как немецкие производители Audi и Volkswagen стремятся догнать Tesla в сегменте электромобилей, отмечает интернет-сайт liga.net.

Minval.az