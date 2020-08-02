Юморист и телеведущий Максим Галкин отреагировал на слухи о якобы разводе со своей супругой и певицей Аллой Пугачевой.

«Делать мне нечего», — сказал Галкин в ответ на соответствующий вопрос журналиста радиостанции «Говорит Москва».

Ранее различные издания сообщили, что Пугачева якобы оставила своего супруга, а сам Галкин стал холоден и безразличен к своей жене.

Алла Пугачева и Максим Галкин находятся в браке с 2011 года, у них есть двое детей — близнецы Лиза и Гарри, отмечает «Газета.ру». Для телеведущего это первый брак, для певицы — пятый.

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