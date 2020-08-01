Задержанные в Иране террористы группировки «Тондар» планировали устроить теракт в генконсульстве России в Реште. Об этом сообщает телеканал IRIB, его слова передает РИА Новости.

Крое того, по данным издания, боевики планировали взрыв на книжной ярмарке в Тегеране, используя химическое и биологическое оружие. Однако спецслужбам страны удалось предотвратить происшествие. Уточняется, что иранское СМИ не приводит данных об источнике информации.

В российской дипмиссии информацию местного телеканала назвали непроверенными слухами и отказались комментировать.

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