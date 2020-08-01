В Берлине в субботу, 1 августа, прошла масштабная акция против ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. В 12.00 по местному времени шествие стартовало на бульваре Унтер-ден-Линден и двинулось по центральным улицам города, пишет DW.

Как сообщила полиция, шествие насчитывало порядка 15 тыс. участников.

«Поскольку собрание на Унтер-ден-Линден оказалось довольно многолюдным, наши коллеги убедительно указывают на необходимость соблюдать необходимую дистанцию», — написала пресс-служба столичной полиции в Twitter.

По ее данным, которые подтверждаются поступающими с места событий кадрами, практически никто из собравшихся не был в масках. Некоторые из участников захватили с собой флаги с символикой различных федеральных земель.

Мероприятие проходило под лозунгом: «День свободы — конец пандемии». Митингующие дошли до «Улицы 17 июня», где началась массовая демонстрация.

Как сообщила местная газета Berliner Morgenpost, одним из организаторов акции выступила инициатива Querdenken 711 из Штутгарта (Баден-Вюртемберг), утверждающая, что занимается защитой основных свобод. По данным издания, в нее входят преимущественно сторонники теорий заговора, правых экстремистов и отрицателей существования нового коронавируса.

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