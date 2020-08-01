Азербайджанские тюрки – наши братья. Мы всегда говорим об этом, два государства — одна нация. Азербайджанцы — наши братья по крови. Мы едины и равны в печали и радости.

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в интервью телеканалу Al Jazeera.

«20% азербайджанских земель уже 30 лет находятся под оккупацией Армении. Мы и вчера, и сегодня рядом с нашими азербайджанскими братьями в этой борьбе. Были вчера, есть сегодня, будем завтра. То, что мы делаем сегодня, не началось после атаки 12 июля. Это продолжение отношений между Турцией и Азербайджаном. Сухопутные и воздушные учения мы проводим каждый год», — подчеркнул министр (цитата по Репорт).

Minval.az