Чемпион мира по футболу Роналдиньо может быть выпущен из-под домашнего ареста в августе.

Бывший футболист сборной Бразилии и его брат были задержаны в Асунсьоне 4 марта с фальшивыми паспортами. После обысков правонарушители были задержаны. Под домашний арест они были переведены после выплаты залога в 1 600 000 долларов.

По информации источника, Рональдиньо может пойти на сделку, по которой он признает вину за подделку документов в обмен на выплату штрафа. При этом сам экс-футболист вину пока не признает, так как его юристы уверяют, что бывший игрок может выйти на свободу уже в августе из-за отсутствия доказательной базы у обвинения, сообщает ESPN.

Minval.az