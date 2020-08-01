Жена украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) Марина Кохал признала свою вину в убийстве музыканта.

Следователи устанавливают ее мотив, однако, по данным канала, подозреваемая уходит от ответа, ссылаясь на плохое самочувствие.

Как сообщает Telegram-канал издания «Подъем» суд продлил срок задержания Кохал на 72 часа. При этом в суде опровергли информацию о признании ею вины. Адвокат подозреваемой также сообщает, что она не признает вину в случившемся.

О смерти Картрайта стало известно 30 июля. Тогда Кохал заявила, что ее муж умер четыре дня назад от передозировки наркотиков. Чтобы скрыть «бесславную смерть музыканта», она расчленила супруга, разложила останки по пакетам и хотела спрятать, но не придумала, что дальше делать с пакетами, поэтому связалась с адвокатом, который позвонил в полицию. Позже она подробно описала, как пыталась избавиться от тела.

Причина смерти музыканта пока остается неизвестной, его тело отправлено на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»), по которому Кохал проходит подозреваемой. Если подтвердится, что Юшко умер от передозировки наркотиков, то его жене придется отвечать по статье 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших»).

Minval.az