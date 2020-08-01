9 августа в израильском городе Тель-Авив-Яффа состоится шествие-митинг в поддержку Азербайджана и азербайджанского солдата.

Согласно сообщению Государственного комитета по работе с диаспорой, организованной главой «Азербайджанского дома в Израиле» Ширином Нехамия Михаэли акция состоится перед армянским центром и армянской церковью.

Руководитель представительства Бакинского Международного центра мультикультурализма в Израиле, политический комментатор газеты «The Jerusalem Post» Арье Гут сказал, что азербайджанская диаспора впервые готовится провести крупномасштабную акцию солидарности в Израиле.

В ходе разрешенной акции будут развеваться государственные флаги Азербайджана и Израиля, звучать лозунги «Карабах – это Азербайджан!», «Карабах наш и будет нашим!». Охрану общественного порядка будет контролировать израильская полиция.

Он отметил, что эта акция свидетельствует о высоком уровне азербайджано-израильских отношений.

«Даже если Армения и ее государства-покровители не хотят проведения этой акции, это историческое событие состоится. Мы проживем исторический день с точки зрения мобилизации азербайджанской диаспоры в Израиле», — подчеркнул наш соотечественник.

А.Гут обратился к проживающим в Израиле евреям-выходцам из Азербайджана и призвал их принять активное участие в акции.

Minval.az