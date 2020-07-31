Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай виноват в пандемии COVID-19 и должен за это заплатить.

Об этом сообщает пресс-центр Белого дома.

«Я хочу, чтобы наш народ мог жить и жить хорошо, потому что это не его вина, что Китай принес эту пандемию. Это вина Китая», — ответил Трамп на вопрос журналиста.

Также президент отметил, что существует вероятность того, что официальный Пекин заплатит за пандемию.

«И, может быть, они заплатят», — резюмировал Трамп.

Ранее глава Белого дома заявил, что питает все большую злобу к Китаю из-за распространения коронавируса по всему миру, поскольку пандемия нанесла огромный ущерб Соединенным Штатам.

Также Трамп неоднократно называл COVID-19 «китайским вирусом» или «уханьским вирусом».

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