Прокуратура округа Хилсборо американского штата Флорида предъявила обвинения во взломе аккаунтов известных людей и компаний в Twitter 17-летнему жителю США. Подростка задержали в городе Тампа.

Всего прокуратура предъявила задержанному Грэму Кларку 30 обвинений. Среди них — мошенничество с коммуникациями и незаконный доступ к электронному устройству.

Федеральное бюро расследований США и министерство юстиции установили личность злоумышленника после «комплексного расследования по всей стране». Подростка поместили под стражу утром в пятницу.

В середине июля оказались взломанными страницы нескольких американских корпораций и известных людей. В опубликованных хакерами записях содержался призыв к пользователям переводить средства в криптовалюте на указанный в сообщениях счет. В обмен предлагалось вернуть сумму в двойном размере.

Среди пострадавших оказались учетные записи компаний Apple и Uber, личные страницы главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, основателя компании Microsoft Билла Гейтса, главы компании Amazon Джеффа Безоса.

Minval.az