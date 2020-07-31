Британский режиссер, сценарист, актер Алан Паркер, снявший такие ленты, как «Полуночный экспресс», «Эвита» и музыкальный фильм «Стена» по одноименному альбому группы «Пинк Флойд» (Pink Floyd), умер в пятницу в возрасте 76 лет.

Причиной смерти режиссера стала «продолжительная болезнь».

Наиболее известные фильмы Паркера — «Миссисипи в огне» (Mississippi Burning, 1988) и «Полуночный экспресс» (Midnight Express, 1978), за который он был номинирован на «Оскар». «Полуночный экспресс» был удостоен двух премий американской киноакадемии — за лучший адаптированный сценарий и лучший оригинальный саундтрек, а также получил шесть премий «Золотой глобус» и три премии Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА), в том числе за лучшую режиссуру.

Всего же на родине Паркер четыре раза получал «Бронзовые маски» BAFTA. Помимо уже упомянутой, он был отмечен главной наградой британской академии кино за лучший сценарий к фильму «Багси Мэлоун» (Bugsy Malone, 1976), и за режиссуру и лучший фильм за ленту «Обязательства» (The Commitments, 1991).

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