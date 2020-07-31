Кинокомпания Universal Pictures выделила $200 млн на фильм американского актёра Тома Круза, который частично будет сниматься в космосе.

Примечательно, что у будущего фильма пока нет готового сценария, не известны исполнители ролей и не определены даты начала съёмок. Круз заявил, что польщён оказанным ему доверием и постарается сделать фильм кассовым блокбастером.

Предполагается, что съёмки будут проходить на американском сегменте МКС. В NASA уже дали согласие на предоставление всего необходимого для фильма.

Не исключено также, что средства для производства картины может выделить и компания Илона Маска SpaceX, который поддерживает идею Круза, сообщает издание Deadline.

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