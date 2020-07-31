“Nar” предлагает доступ к высокоскоростному интернету с устройством “Nar Wi-Fi”, для всех пользователей, находящихся за пределами постоянного места жительства в летний период. Переехавшие для отдыха на дачу или в другую квартиру, либо те у кого нет стабильного интернет — соединения, могут воспользоваться роутером “Nar Wi-Fi”. Благодаря “Nar Wi-Fi”, за короткое время, квартира абонента будет обеспечена 4G сетью. Также, принимая во внимание период пандемии, мобильный оператор посредством услуги “Səyyar Nar”, обеспечивает бесплатную доставку устройства всем желающим приобрести его, в пределах города Баку, Сумгаита и Абшеронского полуострова.

Отметим, что абонент сам может без труда установить данное устройство. После подключения роутера к источнику питания и введения SIM карты с соответствующим тарифом, устройство начинает автоматически работать. С “Nar Wi-Fi” абонентам предлагаются интернет пакеты в 20GB и 50 GB. Благодаря роутеру, более 30 устройств может быть одновременно подключено к высокоскоростной и доступной по цене сети (LTE / 4G). Устройство обеспечивает выход к интернету везде, где доступна сеть “Nar” 4G-LTE.

С помощью приложения “Nar+”, можно узнать текущий статус пакета на устройстве, проверить баланс счета, а также пополнить баланс либо приобрести новый пакет “Nar Wi-Fi”. Ознакомиться с дополнительной информацией об устройстве и тарифах можно здесь .

Компания «Azerfon» (торговая марка «Nar») начавшая свою деятельность с 21 марта 2007 года, за короткий срок превратилась в ведущего оператора в сфере телекоммуникаций и мобильной связи в Азербайджане. Торговая марка «Nar» была выбрана символом объединяющим богатое культурное и историческое наследие Азербайджана с современной жизнью. «Nar» — первой в стране запустила в эксплуатацию технологию 3G и предоставила в использование своим абонентам сеть 4G. В данный момент сеть «Nar» доступна на 97,7% территории страны (за исключением оккупированных земель), и с более 8700 станций предоставляет высококачественные услуги свыше 2,3 млн. абонентов.

Minval.az