Американская экономика во втором квартале 2020 года упала почти на 33% в пересчете на годовые темпы.

Рекордный спад свел на нет весь экономический рост с 2015 года, пишет РБК со ссылкой на бюро экономического анализа США.

В США квартальная динамика ВВП публикуется в пересчете на весь год, по другой методике подсчета, ВВП США за квартал рухнул на 9,5% — это рекордное падение американской экономики за все годы сбора статистики.

Прошлый антирекорд был установлен в 1958 году, тогда экономика в пересчете на год сократилась всего на 10%.

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