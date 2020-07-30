Бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили – это историческая личность. Такое мнение в интервью основателю издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону выразил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

«Я внимательно наблюдал и бывал у него, когда он стал президентом Грузии. Я вам скажу так: Мишко – я позволю себе так его назвать, потому что я так его называл до президентства, – прирожденный лидер. И если ему не будет выделена сфера, где ему будет дан карт-бланш, он очень быстро разломается. Он лидер. У него есть идеи и есть люди, которые эти идеи проводят и обеспечивают. И поскольку он бывший президент, он не терпит над собой… Это то, что случилось в Одессе. Я очень сожалею, на самом деле, думаю, Одесса и Одесская область очень много потеряли от того, что Саакашвили не дали доработать», – отметил Венедиктов.

Он считает, что Грузия продолжает пользоваться результатами реформ, проведенных командой Саакашвили.

«Грузия до сих пор живет на тормозном пути, который создал Михаил… До сих пор. В этом смысле я его очень уважаю, у него есть качества, которые я не принимаю. Барство определенное. Хотя, в общем, президенты могут себе позволить барство. Если у него есть команда, он меньше истерит и больше делает. Если нет команды, начинается… Красавец. Историческая личность», – подчеркнул Венедиктов.

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