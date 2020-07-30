Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана вызывает тревогу, нагорно-карабахский конфликт необходимо решать мирными средствами, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

«В России с большой тревогой восприняли недавнее обострение ситуации на границе дружественных нам Армении и Азербайджана. Убеждены, что многолетний нагорно-карабахский конфликт, как и любые другие разногласия на международной арене, необходимо решать исключительно мирными средствами, путем дипломатических переговоров», — сказал он на брифинге в четверг.

Зайцев подчеркнул, что российское руководство предприняло все необходимые усилия для недопущения дальнейшей эскалации, в том числе посредством оперативного взаимодействия с ключевыми партнерами в регионе.

В частности, Зайцев упомянул недавние телефонные переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с азербайджанским и армянским коллегами, а также обсуждение с турецкой стороной текущей ситуации в Закавказье и конкретно в нагорно-карабахском урегулировании.

«Обоюдно констатируя серьезную озабоченность опасным развитием событий в регионе, Россия и Турция исходят из безальтернативности политико-дипломатического решения имеющихся проблем на основе принципов международного права в интересах народов Азербайджана и Армении», — приводит его слова РИА Новости.

«Настроены и впредь совместно с партнерами, в том числе и с Турцией, работать в целях купирования нового витка напряженности, стабилизации общей обстановки в Закавказье, активно содействовать налаживанию политического диалога между Ереваном и Баку», — заключил он.

Minval.az