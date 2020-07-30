Второй президент Армении, военный преступник, соучастник геноцида в Ходжалы Роберт Кочарян не понимает слова премьера Никола Пашиняна, сделанные в оккупированном Ханкенди, «Карабах — это Армения и всё». Об этом он заявил в интервью армянским телеканалам, комментируя ситуацию на границе с Азербайджаном.

«Я не понимаю , что означает Карабах – это Армения и все». Это в какой-то мере имеет аллегорическое значение для властей, однако по факту это означает, что Карабах становится областью Армении», — считает Кочарян.

Он отметил, что непонятно, как это высказывание может быть совмещено с заявлениями Пашиняна о том, что по вопросу карабахского урегулирования должно быть принято решение, которое удовлетворит все стороны.

Он считает неслучайным, что в новой стратегии нацбезопасности Армении нет слова «Нагорно-Карабахская Республика» и народ «Нагорно – Карабахской Республики», а есть население Карабаха.

Он отметил, что, действительно, есть риски возобновления войны, при этом он уверен, что переговорный процесс еще можно вернуть. Кроме того, Кочаряна напугала сплоченность власти и народа Азербайджана в вопросе Карабаха.

«В Азербайджане есть не только правительство, которое стремится к реваншу, но и народ. И если они объединяются, то опасность возобновления войны очень высока», — посетовал Кочарян.

Он обратил внимание на то, что Турция, которая обладает одной из мощнейших армий в НАТО, проводит учения с Азербайджаном. Это является демонстрацией силы.

Minval.az