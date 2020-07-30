Трансфер власти в России важен не только для будущего развития страны, но также для политики Соединенных Штатов. Об этом в опубликованном 28 июля докладе написал научный сотрудник корпорации RAND, посол США в России с 2014 по 2017 год Джон Теффт, сообщает РБК.

«Выбор преемника [президента России Владимира Путина] фундаментальным образом затронет внешнюю и оборонную политику США», — констатировал бывший дипломат.

В докладе Теффт привел несколько причин, почему вопрос о том, кто станет преемником Путина, играет важную роль для Вашингтона. Во-первых, преемник будет обладать огромной властью, учитывая слабые политические институты в России. Таким образом, его личные убеждения могут затронуть ключевые интересы США. Во-вторых, президент — главнокомандующий военными силами, а Россия — единственная держава, способная уничтожить США ядерным оружием. В-третьих, преемник Путина встанет перед выбором: «продолжать линию предшественника по подрыву сформированного после Второй мировой войны либерального мирового порядка» или изменить внешнеполитический курс. «Путин предпочел бы систему международных отношений, основанную на многополярности, где могущество и влияние США будет ограничено», — отметил он.

По мнению Теффта, нынешний режим в России носит патримониальный характер, то есть власть основывается на влиянии правителя и приближенных к нему лиц. «Путин часто выступает арбитром, а иногда финансовым игроком в ключевых решениях. В нации, где ключевую роль в политической жизни играют личные отношения, многим сложно представить Россию, в которой этот человек не играет важной личной роли», — указал автор. Невозможно предсказать, что случится в ближайшие четыре года, но выбирая преемника, Путин будет учитывать четыре фактора: внутриклановую политическую борьбу, мнение структур безопасности, экономическую ситуацию и общественное мнение. Теффт также отметил, что считает уход Путина из большой политики после истечения его нынешнего срока очень маловероятным.

Теффт также считает сомнительным, что Россия внезапно откажется от нынешнего курса во внешней политике. В то же время, убежден автор доклада, «фундаментальные вопросы об экономике, взаимодействии России с ее соседями и отношениях с Западом в конечном счете должны быть пересмотрены». Если Путин останется у власти еще на один срок, Запад ждет продолжение конфронтации с Москвой: Россия не перестанет подрывать нынешнюю систему миропорядка, наращивать военную силу и дестабилизировать политическую обстановку в странах Запада. Путин также продолжит углубление партнерства с Китаем, убежден бывший посол.

Ключевой вопрос в такой ситуации — в какой степени слабость российской экономики повлияет на курс преемника Путина, пишет Теффт. США и Европа должны подготовить план, как выстраивать отношения с будущим российским лидером и влиять на политику России, порекомендовал Теффт. «Соединенные Штаты должны провести консультации с европейскими союзниками, чтобы подготовиться к потенциальным последствиям любого формата транзита власти [в России]. Перед началом транзита правительство США должно составить внутренний подробный доклад о том, как предыдущие администрации подходили к вопросу транзита власти в СССР и России», — указал Теффт. При этом бывший дипломат не предложил конкретных мер, как Вашингтон и Москва могут урегулировать ключевые разногласия — в частности, статус Крыма или конфликт в Украине.

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